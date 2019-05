Positano, la denuncia di una ciclista. Un autobus la stava schiacciando, intervenuti i carabinieri di Amalfi . Abbiamo contattato Verena per pubblicare il suo post senza censurare una sola parola

” Sono furiosa……è la terza volta in due mesi che potevo morire a causa di un maledetto pullman…….tale mi ha sorpassato in una curva (!!!!) abbastanza stretta stringendomi al muro e toccandomi al braccio sinistro. Credevo che si fermasse, ma è andato avanti !!!!! Per fortuna c’erano 4/5 pullman davanti a lui, quindi il traffico fermo. Mi sono fatto avanti e ho bussato alla sua finestra sgridandolo del accaduto. Ha negato di avermi toccato e molto scostumato ha bestemmiato : “ Ma perché non ti levi di torno con sto mezzo “ ( la mia bici ). Io: “ ma come ti permetti, togliti tu che intasi tutto il traffico.” Bestemmiava ancora e partiva !!!! Arrivato al Smeraldo tale pullman era fermo per prendere altri turisti ,e ho potuto fare la foto della targa. A quel punto ho chiamato i Carabinieri di Positano che si sono collegati subito con Amalfi ( quindi complimenti alle forze del ordine ). Il pullman è stato fermato ad Amalfi dai Carabinieri “