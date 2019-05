Positano. La Chiesa Nuova si risveglia senza acqua, guasto in Via Corvo. Ausino non risponde, il Comune si

Positano , Costiera amalfitana . La Chiesa Nuova si risveglia senza acqua, guasto in Via Corvo. Ausino non risponde, il Comune si . Questa mattina parte di Positano, dalla Chiesa Nuova a Via Boscariello, si è risvegliata senza acqua con disagi immaginabili. Abbiamo provato a chiamare il consorzio dell’Ausino che si occupa delle risorse idriche della Costa d’ Amalfi e Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno, ma , vista anche l’ora , non hanno risposto. Ha risposto il vice sindaco del Comune di Positano Francesco Fusco “Si tratta di un guasto presumibilmente in Via Corvo, gli operai sono già al lavoro”. Questo è quanto abbiamo appreso alle 7 di questa mattina . Vi terremo aggiornati in questo stesso articolo alle 9 in punto con eventuali novità o sulla pagina facebook di Positanonews che può vedere anche chi non è iscritto al social network . Positanonews sempre vicino ai cittadini potete mandarci messaggi, mail a direttore@positanonews.it whatsapp a 3381830438