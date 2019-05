Positano Jazz 2019 . Causa condizioni meteo rinviati gli ultimi due spettacoli. Purtroppo l’allerta meteo in Regione Campania , la pioggia battente e le conseguenti difficoltà logistiche non consentiranno l’evento di questa sera nella perla della Costiera amalfitana.

Ecco il comunicato ufficiale:

Dopo il successo delle prime due serate del Positano Jazz Festival – I edizione tenutosi in Piazza Dei Racconti il 23 e 24 maggio, a causa delle avverse condizione meteo il comune di Positano unitamente all’associazione Positano Senza Tiempo, che hanno organizzato l’evento, comunicano che gli spettacoli inizialmente previsti per sabato 25 e domenica 26 maggio sono stati rinviati a data da destinarsi.

Il Positano Jazz Festival nella sua prima edizione ha accolto un vasto pubblico costiero e numerosi turisti che in questi giorni hanno scelto di trascorrere le loro vacanze nella splendida location della divina costiera . A salire sul palco nelle prime due serate del Positano Jazz Festival, Antonia Criscuolo Black Soul project e Christian Brucale con Napoli in jazz.