Positano: Istituto L. Porzio ed il progetto Mareggiando

Gli alunni della classe seconda della Scuola Secondaria di Primo grado “A. Gatto” di Praiano, sono stati protagonisti di due bellissime iniziative promosse dal Circolo Legambiente di Amalfi nella persona di Luigi Sommariva.

Nell’ambito del Progetto “Mareggiando”, in collaborazione con il prof. Pasquale Colella di Legambiente Castellabate, il 25 maggio, in Piazza S. Gennaro, gli alunni hanno preso parte al laboratorio didattico sulla salagione delle alici. Interessati e motivati, si sono subito resi disponibili a sperimentare tutte le fasi della salatura delle alici. L’antichissima attività risale all’Alto Medioevo e serviva, alle popolazioni della costa, a conservare per l’inverno le alici abbondantissime solo in alcuni periodi della primavera e dell’estate. Un connubio di storia, tradizione e cultura gastronomica.

Il Progetto ha visto la seconda fase nella giornata di sabato 25 maggio a Marina di Praia- Praiano-Furore.

In collaborazione con il C.C. “A. OFFREDI AMALFI” e il Circolo “VIVI LA NATURA” si è svolta l’annuale operazione i Legambiente Spiagge e fondali puliti.

Una missione, quella svolta dai ragazzi di Praiano, di attività di pulizia e indagine Beach Litter 2019 di Legambiente Amalfi sulla spiaggia Marina di Praia, allo scopo di sensibilizzarli alla cura del proprio territorio e per far loro conoscere il problema dei rifiuti in particolare quelli in plastica, promuovendo stili di vita più compatibili.

“Un grande lavoro di squadra svolto dai ragazzi con il sostegno delle proff. Amalia, Antonella e Teresita dell’Istituto comprensivo di Praiano – Positano.

Sono stati protagonisti di un gesto concreto e straordinariamente generoso verso la loro spiaggia Marina di Praia.

Pulire una spiaggia, mantenerla pulita poi, pretendere che gli Enti preposti facciano la loro parte per la sua manutenzione vuole essere anche un segnale alla fruizione rispettosa della spiaggia.” L. Sommariva