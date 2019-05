Positano. Indovina, indovinello: dove sta la nostra Azienda?

Nessuno la trova. A causa dell’inesistenza di un’opportuna segnaletica, l’Azienda di Soggiorno e Turismo non è per nulla visibile all’utenza.

L’Azienda di Soggiorno e Turismo di Positano ha cambiato sede da tempo, si è spostata alla Chiesa Nuova, in via G.Marconi, ma nessuno la trova

I turisti non sanno a chi rivolgersi. Chiedono quindi ai bar, agli esercizi commerciali.

Le Aziende erano in odore di soppressione, ed è ormai da anni che quella di Positano ha smesso di organizzare eventi, ben lontana dagli antichi fasti.

Ricordiamo, infatti, che la nuova L.R. N.18/2014 sull’organizzazione del nuovo sistema turistico in Campania prevede proprio lo scioglimento delle Aziende Autonome all’art. 22 comma 1

“Le procedure per lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono portate a compimento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

In base alle nuove norme la Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti Enti provinciali del turismo (c.d. EPT), con esclusione di quelli relativi al personale che è trasferito nei ruoli del personale della costituenda Agenzia regionale per

la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data (senza soluzione di continuità e fatto salvo la determinazione dei rapporti di lavoro con il personale che afferisce alle competenze dirette della Giunta regionale)

Fino alla data dell’effettivo esercizio dell’Agenzia regionale, gli Enti provinciali per il turismo continuano ad esercitare le loro funzioni presso l’attuale sede.

Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione degli enti in liquidazione, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascun Ente, con proprio decreto e su proposta dell’assessore competente in materia, il commissario liquidatore scelto tra il personale di ruolo della Regione che, nel rispetto della legge, deve provvedere allo svolgimento di tutte le attività necessarie per l’assolvimento dei compiti connessi alla soppressione degli Enti provinciali per il turismo.

Unico riferimento per i nostri ospiti sono rimasti gli Infopoint.

Una realtà istituita dal Comune di Positano, ben radicata sul territorio, presente però solo a chiusura delle scuole.

Gli Infopoint fanno parte del progetto di alternanza scuola lavoro e prevedono l’impiego degli studenti delle Scuole Superiori.