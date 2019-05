Positano. Incidente stradale blocca il traffico, collisione tra ciclomotore ed autobus della linea interna

Positano. Pochi minuti fa si è registrato un incidente lungo la SS 163, nel tratto di strada tra la Chiesa Nuova e Liparlati, nella curva all’altezza del fioraio. Un autobus della linea interna si è scontrato con un ciclomotore. Per fortuna non si registrano feriti ma solo un inevitabile blocco del traffico per permettere di verificare quanto accaduto. Ancora non si conoscono le dinamiche del sinistro.