In occasione della “Settimana nazionale della musica a scuola”, istituita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per testimoniare l’importanza delle attività musicali nell’ambito

dell’offerta formativa, l’ I.C. “L. Porzio” è lieto di invitare i genitori in indirizzo alle seguenti iniziative:

SCUOLA DELL’INFANZIA DI POSITANO E MONTEPERTUSO

Ieri, lunedì 20 maggio 2019, ore 10.30-11.30, al via con il programma eventi dell’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” con Conosciamoci danzando uno spettacolo di musica e danza popolare, a cura dell’esperta Giulia Talamo. Uno spettacolo di fine anno, che si è tenuto nella palestra dell’istituto di Positano, che ha visto i più piccoli della scuola d’infanzia di Montepertuso e Positano come protagonisti. Grande emozione non solo per i genitori e dei bambini, ma anche delle insegnanti che con cura hanno dato un tocco in più agli allestimenti ed ai piccoli particolari. Importante anche l’intervento della preside Stefania Astarita, che ha sottolineato l’importanza di tramandare le tradizioni e di far conoscere la musica, ringraziando e complimentandosi con docenti e bambini.

SCUOLA PRIMARIA DI PRAIANO

Si continua martedì 21 maggio 2019, Plesso di Scuola Primaria l’Open day della musica, a cura del prof. Giovanni Vuolo. Lezioni di musica secondo la seguente organizzazione:

Classe III A dalle ore 08:00 alle ore 08:55;

Classe V A dalle ore 08:55 alle ore 09:50;

Classe II A dalle ore 09:50 alle ore 10:45;

Classi IV A dalle ore 10:45 alle ore 11:35;

Classi I A dalle ore 11: 35 alle ore 12:30.

SCUOLA PRIMARIA DI POSITANO

Infine, mercoledì 22 maggio 2019, Plesso di Scuola Primaria, l’Open day della musica, a cura dei proff. G. Vuolo e M. Guarino. Lezioni di musica secondo la seguente organizzazione: