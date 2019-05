Positano. Hernandez ha incontrato De Laurentiis all’hotel Il San Pietro? Si avvicina il contratto col Napoli? E’ questa la domanda dei tifosi che hanno avvistato Hernandez nella perla della Costiera amalfitana, già da alcuni giorni in Costa d’ Amalfi e ospite nell’albergo a cinque stelle, qualcuno giura di aver visto il patron degli azzurri.

Il fatto che entrambi siano insieme a Positano preannuncia la grande svolta nel calciomercato della squadra partenopea.

Come riportato da Areanapoli.it il Napoli vuole rinforzarsi sulle fasce difensive e ha messo nel mirino da tempo Theo Hernandez, il terzino sinistro di proprietà del Real Madrid, ma in prestito alla Real Sociedad. Come ha riportato giorni fa la Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis e il Direttore Sportivo Giuntoli hanno un’arma importante da giocarsi per convincere il calciatore: Carlo Ancelotti.

A differenza di tante altre big della Serie A, il Napoli è certo della conduzione tecnica. Ancelotti non si muoverà dalla Campania. Theo Hernandez, inoltre, ha come procuratore Quilon, lo stesso di Callejon ed Albiol.