Oggi si è svolto presso l’impianto sportivo “R. Guariglia” di Agropoli, la Festa Provinciale di “Sport in… Comune”, organizzata dal CONI di Salerno, in collaborazione con la Feder Sanità ANCI, la Direzione Scolastica Regionale della Campania, l’AICS e con il patrocinio del Comune di Agropoli e del Comitato Organizzatore Universiadi di Napoli 2019. Si è svolta con la partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari di tutta la provincia di Salerno. In tutto 66 rappresentative per un totale di circa 1.500 bambini che si sono cimentati in una serie di attività che prevedevano prove individuali e prove di squadra.

Grande risultati per i bambini di Positano: Marco Abruzzese, primo classificato nella corsa; oro anche per la staffetta con Luigi Barba, Nadia Milo, Simona Fusco e Gianpiero Apuzzo.

Presente anche il Consigliere con delega alla scuola e allo Sport Antonino Di Leva e gli insegnanti di Educazione Fisica dell’ICS L.Porzio di Positano – Praiano.

Ogni studente ha preso parte ad un massimo di due prove, una individuale e una a squadra. Ci sono state diverse prove, tra cui la corsa veloce (30 metri), i lanci con la palla, lanci di forza. Più articolato il circuito multisport che prevedeva 4 prove e la staffetta veloce mista (6 x 30 metri). Sono stai premiati i primi 3 classificati di ogni prova sia individuale che di squadra.

La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, ha l’obiettivo di sensibilizzare il territorio ad essere parte attiva in un progetto comune di promozione dello sport e dei valori che esso rappresenta e sarà anche l’occasione per promuovere le Universiadi di Napoli 2019 in tutti i Comuni ed in tutte le scuole della Campania.

Il programma prevedeva alle 9.00 l’arrivo e l’accredito delle delegazioni con ritiro gadget e alle 9.30, la composizione delle rappresentative e la sistemazione nell’area.

Alle ore 10.00 la cerimonia di apertura alla quale sono intervenuti il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, il delegato provinciale CONI, Paola Berardino, il presidente CONI Campania, Sergio Roncelli e il componente di giunta nazionale CONI, Guglielmo Talento.

Dalle ore 10.15 alle ore 12.30 si sono svolte invece le gare e le premiazioni.

“Ci prepariamo ad ospitare ‘Sport in Comune’ – afferma il sindaco – una bella manifestazione che coinvolgerà Istituti scolastici di tutta la provincia in quella che si annuncia una bella festa di sport per tanti futuri campioni di domani. E’ per me un orgoglio sapere che la nostra struttura, l’impianto ‘Guariglia’, è stata scelta perché risultata la più idonea rispetto alle altre che pure si erano candidate“