Positano. Giovanni De Lucia “Reddito cittadinanza fa guai . Cerco collaboratore, ma nessuno vuol lavorare”

Positano, Costiera amalfitana. La gente ha bisogno di lavoro e non lo trova? A Positano in Costa d' Amalfi è vero il contrario. I datori di lavoro offrono vari impieghi, da collaboratore, a commesso, cameriere o per consegnare la spesa, figura utilissima in un paese pieno di scale come il nostro. Così' abbiamo sentito questa sera Giovanni De Lucia ( megli rappresentato nella foto di Ivan Mastro nel suo negozio che dalla nostra, ndr ) , un amico da sempre, che ha il negozio di alimentari alla Chiesa Nuova che si lamentava di non riuscire a trovare un collaboratore "Pago i miei collaboratori con tanto di busta paga, forse è questo il problema? Perchè perdono il reddito di cittadinanza? Non sono contro a nessuna misura, ma non mi spiego come mai non si trovi chi ha voglia di lavorare, ho fatto una lettera al collocamento di Maiori, mi dovranno pur rispondere" . A dire la verità non è l'unico, sono in tanti che non trovano collaboratori…