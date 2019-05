Positano, Furore: Il disagio rifornimento di carburante continua in Costiera.

Nonostante il vistoso aumento del traffico dovuto all’inizio della stagione turistica, informiamo che non è ancora possibile effettuare rifornimento di Diesel a Positano, nell’unico distributore di carburante aperto, quello del Garage Mandara in via Pasitea 34.

Ricordiamo inoltre che il distributore di carburante Q8 in località Furore, l’unico presente lungo la SS. 163, è ancora chiuso rendendo impossibili operazioni di rifornimento.

Non sappiamo quando la situazione ritornerà alla normalità, ad oggi da parte dell’Eni non vi è una tempistica per la risoluzione dei problemi riguardanti i serbatoi di gasolio posizionati sotto la carreggiata.