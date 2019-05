Positano fra Fusco e Guida potrebbe spuntare Guarracino o Palumbo , ma De Lucia soprende tutti “Pronto per il terzo mandato”

Positano, Costiera amalfitana. Si continua a parlare di candidati sindaco, fra Francesco Fusco e Giuseppe Guida, i due designati come possibili delfini, col primo che ha già due ex sindaci in famiglia, il padre Giannino e lo zio Ottavio, che pure potrebbe uscire fuori a sorpresa, spunta anche Raffaele Guarracino, dopo dieci anni di governo riscuote di gran consenso nella sua Liparlati e da qui potrebbe essere trampolino di lancio, si parla di una donna a sorpresa, si vocifera un avvocato, ma potrebbe essere anche un consigliere di maggioranza , capogruppo e mente politica della maggioranza, Antonio Palumbo “Non direi di no, se questo servisse a tenere il gruppo unito “. Fra le varie voci si parla del ritorno di Domenico Marrone, che si è anche incontrato con i suoi ex consiglieri e con Peppe Girella, mentre Luca Vespoli ha fatto sapere che non si vuole ricandidare. A sorpresa il sindaco De Lucia però potrebbe ricandidarsi “E’ al vaglio la possibilità di ricandidare anche i sindaci al di sotto dei 5 mila abitanti.. staremo a vedere”, ci dice ammiccante.. Alla prossima puntata…