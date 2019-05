Positano fiocco rosa in casa Milano – Cinque, è nata Sofia

Positano, Costiere amalfitana . Un fiocco rosa per la cittadina della Costa d’ Amalfi . E’ venuta alla luce all’ospedale di Vico Equense, Sofia Milano, quarta figlia di papà Giuseppe e mamma Giulia Cinque che si aggiunge alle tre sorelle Linda, Susanna e Ilaria per la gioia della famiglia. Ad annunciarlo su Facebook il padre

“Emozionante come la prima volta. L’unica grande certezza nella vita per me è la famiglia Ho una Donna straordinaria dal carattere forte e delle figlie che sono lo specchio del nostro amore.”

La redazione di Positanonews fa gli auguri di cuore a questa bellissima coppia e alle quattro gemme d’amore che vanno a donare gioia alla casa.