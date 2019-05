Positano, effetto De Lucia. La Lega primo partito “Ho portato la persona , Tommasetti” TUTTI I DATI

Positano, effetto De Lucia. La Lega primo partito, ma affluenza bassa. Test per le comunali? L’analisi a caldo del voto è che la Lega è diventato il primo partito nella perla della Costiera amalfitana grazie al sindaco Michele De Lucia che ha premuto per Tommasetti. Ma anche che le Europee non sono un test per le comunali del 2020, intanto il voto ben al di sotto del 50% , solo il 38,4% poi la difficoltà di individuare le scelte dei futuri contendenti Fusco, Guida, Marrone, Cinque, troppe incognite per misurarsi “Non è un test – ha detto De Lucia a Positanonews -, ci sono troppe variabili e a votare sono state troppo poche persone, questo è un periodo particolare per il turismo a Positano poi il maltempo ha fatto il resto”

Nel nostro widget elettorale tutti i dati in maniera analitica https://www.positanonews.it/elezioni-20190526/europee/iv-italia-meridionale/campania/salerno/positano/

Dunque la Lega di Salvini, grazie al supporto del Sindaco Michele De Lucia, che, ha precisato “ho puntato su Tommasetti come persona” è il primo partito con un dato di poco al di sotto delle percentuali nazionali (29,66% a Positano contro il 34,6 nazionale*)

Per il Movimento 5 Stelle 334 voti con una percentuale del 27,44% mentre a livello Nazionale paga lo scotto di una campagna elettorale moderata che ha addirittura favorito il Partito Democratico che nemmeno l’ha fatta la campagna elettorale e, fingendosi morto, ha intercettato molti degli elettori delusi dal Movimento che fu di Beppe Grillo.

Forza Italia terzo partito mentre Fratelli d’Italia della Meloni arriva dopo PD, quarto classificato e +Europa al quinto posto con 67 voti.

I partiti di estrema sinistra e di estrema destra raccolgono, uniti, 3 voti con la vittoria netta del Partito Comunista su Forza Nuova per 2 voti a 1.

Ecco l’elenco completo dei risultati di queste elezioni Europee a Positano:

Lega Salvini Premier: voti 361 – 29,66%

Movimento 5 Stelle: voti 334 – 27,44%

Forza Italia: voti 181 – 14,87%

Partito Democratico: voti 149 – 12,24%

+Europa – Italia in Comune – PDE Italia: voti 67 – 5,51%

Fratelli d’Italia: voti 56 – 4,6%

La Sinistra: voti 21 – 1,73%

Europa Verde: voti 17 – 1,4%

Partito Pirata: voti 9 – 0,74%

Partito Animalista: voti 7 – 0,58%

Popolo della Famiglia – Alternativa Popolare: voti 5 – 0,41%

Casapound Italia – Destre Unite: voti 4 – 0,33%

Popolari per l’Italia: voti 3 – 0,25%

Partito Comunista: voti 2 – 0,16%

Forza Nuova: voti 1 – 0,08%

