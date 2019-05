Positano, effetto De Lucia. La Lega primo partito, ma affluenza bassa. Test per le comunali? L’analisi a caldo del voto è che la Lega è diventato il primo partito nella perla della Costiera amalfitana grazie al sindaco Michele De Lucia che ha premuto per Tommasetti. Ma anche che le Europee non sono un test per le comunali del 2020, intanto il voto ben al di sotto del 50% , poi la difficoltà di individuare le scelte dei futuri contendenti Fusco, Guida, Marrone, Cinque, troppe incognite per misurarsi. In mattinata entreremo nel dettaglio.