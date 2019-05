Positano diventa il set perfetto per la nuova pubblicità dell’azienda italiana Harmont & Blaine – Video

L’azienda italiana di abbigliamento Harmont & Blaine, famosa per il simbolo del bassotto, ha deciso di ambientare la sua nuova campagna pubblicitaria per la primavera-estate 2019 a Positano, nella bellissima Villa Treville. Gli scatti sono affidati al bravissimo fotografo Francesco Carrozzini che riesce a coniugare la bellezza del prodotto da pubblicizzare con l’ineguagliabile paesaggio della città verticale. Ad affiancare li scatti fotografici anche il nuovo cortometraggio ‘I bellissimi’, diretto da Brando De Sica, ispirato ad uno dei film italiani più belli, “Il sorpasso”, diretto nel 1962 da Dino Risi. Un grande riconoscimento per Positano che, ancora una volta, diventa la cornice perfetta per una pubblicità che sta facendo il giro dell’Italia e non solo.

