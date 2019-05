Positano, disagi con i nuovi postini: zone da settimane senza corrispondenza

Disagi a Positano con l’arrivo dei nuovi postini, con la corrispondenza che non arriva in alcune zone del paese da qualche settimana. Sta succedendo nella Perla della Costiera, dove i postini appena ingaggiati da Poste Italiane, devono ancora prendere confidenza con le tante vie e scale che articolano il nostro territorio. Nella parte alta di Positano, alla frazione Montepertuso, ci dicono che la posta manca anche da circa un mese, con abitanti che si sono visti staccare l’utenza telefonica a causa dell’arrivo in ritardo delle bollette, recapitate già scadute: tante grane per il piccolo ufficio postale di Positano, che è già sottodimensionato a causa della scarsità di personale.