Positano, De Lucia sindaco pro Lega per Tommasetti “Salvini a Salerno, ma sarò dal Prefetto per il traffico”

Positano, Costiera amalfitana. Non è un mistero che il sindaco Michele De Lucia sia l’unico primo cittadino ad avere mostrato simpatie per la Lega, o per lo meno per il candidato per le Europee Aurelio Tommasetti, rettore dell’Università di Fisciano Salerno . Sarà domani con Matteo Salvini che verrà in Campania facendo tappa ad Avellino e Salerno? “Domani mattina sarò impegnato dal Prefetto per la convocazione che dovrebbe portare a risolvere il problema traffico che ci assilla , poi devo stare a Positano ci sono molte attività importanti da affrontare per il paese”. Per il resto non si esprime, ma intanto continuano i suoi post pro Tommasetti.