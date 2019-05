Crollo di un muro in un’abitazione a Positano. Il tutto è accaduto pochi minuti fa: il muro di una casa in zona Mulini ha ceduto improvvisamente. Le immagini che vedete sono molto chiare. Si tratta di una porzione consistente di parete che è venuta giù; per fortuna, stando alle prime informazioni ricevute, non ci dovrebbero essere feriti. L’abitazione si trova poco distante la stazione della Polizia Municipale: diversi agenti sono intervenuti e sono sul posto.

Seguiranno aggiornamenti.