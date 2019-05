Positano, Costiera Amalfitana, il successo della Lega previsto dal VEP 25 anni fà ?

Chi lo avrebbe mai detto che Raffaele Di Martino, il VEP, uno dei primi ecologisti di Positano e delle Costiera Amalfitana, 25 anni fà aveva previsto il successo della Lega nella Divina Costiera ?

Nel 1994 quando la lega si presentò per la prima volta alle politiche, allora era Lega Nord, guidata da Umberto Bossi, il VEP restò affascinato dagli ideali che proponeva il Carroccio, tanto da farli suoi ed esplicitarli nei suoi cartelli che portava in giro per l’Italia, vedi fotogallery.

Oggi dopo 25 anni abbiamo la Lega alle elezioni europee come primo partito a Positano, ed in notevole crescita in Costiera e nel Sud, non ci avventuriamo in compliacate analisi politiche, lasciamo ai posteri l’arda sentenza…