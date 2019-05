I concerti di Maggio delle Muse, continuano a suscitare entusiasmo e successo a Positano, in Costiera Amalfitana. Questi concerti, che dal 5 maggio allietano le domeniche del mese di maggio, il mese della Beate Vergine Maria, sono emozionati e vari: 4 Concerti “e altro” che si sono tenuti e ancora si terranno nelle 4 DOMENICHE di Maggio ore 20 all’oratorio della Chiesa Santa Maria Assunta di Positano. I programmi sono molto vari: dal passionale Rachmaninov a 4 mani al Coro a cappella di Musica Mediovale e Barocca, passando per le giovani promesse del Conservatorio di Napoli e per il fascino dei ritmi di Tango suonati dal flauto e la chitarra.

Ieri, l’evento organizzato dall’Associazione PosiMuse, ha riscosso molto successo con il terzo Concerto che ha visto come protagonista il flauto, Maria Gargiulo, e la chitarra, Luigi Talamo.

La prossima settimana, il programma di Maggio delle Muse si concluderà con il concerto del coro “Daltrocanto” diretto dal maestro Massimo Rispoli su note gregoriane e barocche.