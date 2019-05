Positano, confermata la Bandiera Blu 2019. Unica in Costiera amalfitana

La Bandiera Blu sventola su Positano, unico comune della Costiera amalfitana ad averla. In questo momento , tre maggio 2019, a Roma presso il Cnr, la Fee (Foundation for Environmental Education) il riconoscimento attribuito ogni anno per qualità del mare e dei servizi offerti nei centri costieri: le bandiere blu. L’amministrazione De Lucia ha ottenuto questo risultato anche grazie al depuratore che fu realizzato all’epoca con l’assessore Imperati e lo sforzo dell’associazione Posidonia che sensibilizzò tutta la cittadinanza. Ora a parte Amalfi, che si è data da fare nel sistemare il suo depuratore, e altri comuni che sono al lavoro, salvo Maiori che non si capisce che vuol fare, la Costiera amalfitana ha solo Positano .