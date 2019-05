Positano: Bivacchi sulle scale della chiesa. I cittadini vogliono il rispetto delle regole

Positano, Costiera Amalfitana. Sembra quasi un deja-vu o forse lo è. Anche per quest’estate si parla di bivacchi sulle scale della Chiesa Madre della cittadina costiera, che mangiano, dormono e bevono.

Ok, non c’è nulla di male a sedersi un po’ e godersi un momento di relax, ma mangiare in un luogo sacro, secondo molti positanesi, è una mancanza di rispetto.

Ci arrivano anche quest’anno, segnalazioni da alcuni lettori che parlano nuovamente della problematica e del fatto che da un anno ad oggi, nessuno faccia rispettare il divieto che c’è nel consumare cibo d’asporto in questi luoghi.

La richiesta è sempre la stessa: creare zone dedicate per consentire a queste persone di sedersi, riposarsi e mangiare il panino, se proprio non vogliono scendere in spiaggia; creare dei servizi igienici pubblici per chi decide semplicemente di fare un giro a Positano.

I lettori, anzi i positanesi, chiedono ai turisti maggior rispetto della propria terra e alle autorità maggior controllo per chi non rispetta semplici e innocue leggi creare per tutelare l’ambiente e le zone più belle di Positano, che la contraddistinguono in tutto il mondo.