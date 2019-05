Positano. Bielorusso in vacanza a Castellammare scatena il caos al parcheggio Mandara, intervengono i Carabinieri

Positano. Un bielorusso che si trova in vacanza a Castellammare di Stabia ha raggiunto oggi la città della costiera amalfitana con la sua 500 e si è diretto al parcheggio Mandara. Ma quando il gestore gli ha detto che per parcheggiare doveva pagare una tariffa oraria di 7 euro altrimenti avrebbe dovuto lasciare il parcheggio l’uomo si è alterato ed ha scatenato un caos pazzesco. Il problema vero e proprio si è presentato quando il bielorusso si è rifiutato di fare manovra pretendo che le altre autovetture, che nel frattempo si erano posizionate dietro di lui, facessero retromarcia altrimenti lui non si sarebbe spostato. La conseguenza è che alla fine si è bloccato tutto sia all’interno del parcheggio che sulla strada. Sul posto sono dovuti intervenire i Carabinieri per riportare la situazione alla tranquillità.