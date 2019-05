Positano, Bee Chic arriva all’Hotel San Pietro in… elicottero. La foto virale

Bee Chic arriva all’Hotel San Pietro a Positano in un modo del tutto singolare, spiazzando sicuramente le tante persone che hanno fissato il cielo, chiedendosi cosa fosse quello “strano” oggetto in volo, trasportato da un elicottero.

“È un uccello? È un aereo? No, è un Bee Chic! L’aperitivo sulla terrazza è appena diventato chic con un nuovo sashimi bar che serve spuntini freschi e leggeri dal tre ruote del San Pietro”, così viene salutato dalla pagina di Instagram l’atterraggio in terra positanese.

Il famoso Ape 50 del street food in Costiera Amalfitana, approda così sul terrazzo dell’albergo stellato, portando bollicine e un food easy ed allo stesso tempo elegante, frutto dell’estro dello chef Andrew Reid e del barman Alfonso Ferrara, che si trovano a loro agio nel lavorare in luoghi d’eccellenza come il San Pietro.