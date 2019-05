Positano Bandiera Blu. Posidonia “Sia anche no traffic e plastic free”

Anche quest’anno Positano in Costiera Amalfitana riceve la bandiera blu, ma l’associazione Posidonia chiede di più “Un riconoscimento dato a Positano soprattutto per i servizi, ma le condizioni del mare non sono le migliori e siamo invasi dal traffico non solo via terra, ma anche via mare. È inaccettabile l afflusso al nostro molo che non può definirsi un porto, in condizioni disastrose, e senza servizi pubblici e nessun vantaggio al Comune. Inoltre ci sembra ora, visto che lo fanno oramai tanti comuni, adottare la filosofia plastic free che andiamo adottando da anni. Invitiamo i cittadini a sostenerci ed iscriversi alla nostra associazione “