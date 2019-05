Positano baciata dalla fortuna: maxi vincita al Lotto

Una maxi vincita al Lotto a Positano, si registra nell’estrazione di ieri 9 maggio. Secondo la notizia riportata dall’agenzia Agipro News, in Costiera Amalfitana c’è stata una vincita di 13.750 euro. Positano è tra le vincite più alte dell’ultimo concorso, giungendo terza sul podio: ad essere state baciate dalla fortuna sono state Reggio Emilia che, grazie a una puntata complessiva da un euro sui numeri 47-75-84-89 sulla ruota di Milano, ha centrato quattro terni e una quaterna, per un totale di oltre 62mila euro. Un giocatore di Valenza, in provincia di Alessandria, invece si è portato a casa 23.750 euro.Non è la prima volta che la Dea Bendata passa per la città verticale: circa due anni fa è stato sfiorato il 6 al Superenalotto, con una vincita di 67.187,41 euro. La curiosità sul fortunato giocatore dell’ultima estrazione è sempre più crescente: chissà se è una persona del posto o un turista che ha tentato la sorte, mentre era in vacanza sulla Divina.