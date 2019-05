Positano: Auguri al vigile Ciro Buonocore e alla sua dolce metà Annalisa Zaccaro

Congratulazioni al vigile Ciro Buonocore e alla sua dolce metà Annalisa Zaccaro, che oggi hanno dato parola sulla bellissima terrazza del comune di Positano, la perla della Costa D’Amalfi.

Presto coroneranno il loro sogno d’amore: l’essere uniti in matrimonio in salute e malattia, in ricchezza e povertà per tutta la vita.

Ad ufficializzare la loro promessa di matrimonio il sindaco Michele De Lucia.

Auguri a questi promessi sposi da tutta la redazione di Positanonews.