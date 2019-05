Positano, ancora problemi con il gasolio. Niente ambulanza per mancanza di rifornimento

Positano, Costiera Amalfitana. Continuano i problemi per mancanza di rifornimento “DIESEL”. Le pompe di benzina ancora non hanno ricevuto il carburante e questo problema, oltre ad essere un danno per chi è costretto a viaggiare in auto per lavoro, causa un problema ancora più grande: l’ambulanza non può rifornirsi e quindi, spesso è costretta ad arrivare in zone limitrofe per il pieno.

Questa mattina, infatti, l’ambulanza non si trova a Positano, bensì in Penisola Sorrentina, dove gli autisti, stanno provvedendo al rifornimento del gasolio.

Un vero danno, anche perché se ci sono emergenze, l’ambulanza più vicina ci metterà ore di tempo per arrivare a destinazione, visto che neanche il problema traffico è stato risolto, anzi è solo peggiorato. E’ una vergogna.