Positano , anche una pantera sugli affreschi della Villa Romana. Ed il post diventa virale

Positano, Costiera amalfitana.

” Tra i tanti animali raffigurati sull’affresco della Villa Romana di Positano troviamo anche alcune pantere.

Several animals are depicted on the fresco of the Roman Villa of Positano, panthers as well.”

Il post della pagina facebook del MAR ( Museo Archeologico Romano ) che fa scoprire che nell’antica Villa Romana di Positano, la scoperta più significativa degli ultimi venti anni in Campania e in Sud Italia, che , per la nitidezza dei suoi affreschi, è unica al mondo, tanto che neanche a Pompei se ne trovano di simili, sta diventando sempre più virale..