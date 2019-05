Positano – Amalfi allerta meteo e pioggia ma vanno Vie del Mare. Praiano a rischio Africana. In questo momento la pioggia batte sulla Costiera amalfitana, ma le Vie del Mare da Salerno per Amalfi e Positano procedono . Il problema vero sarebbe stato il vento ed il mare mosso. Quindi le Vie del Mare funzionano. Non sappiamo come stanno le cose a Praiano dove , in genere, con l’allerta meteo viene chiusa la stradina che porta all’ Africana , la discoteca club aperta proprio ieri sera, dopo le varie tragedie avvenute . Atrani la pioggia non è così grave da rappresentare un pericolo per il Dragone.