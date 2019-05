Positano – Amalfi allerta meteo e pioggia, ma le Vie del Mare sono agibili. In questo momento la pioggia batte sulla Costiera amalfitana, ma le Vie del Mare da Salerno per Amalfi e Positano procedono . Il problema vero sarebbe stato il vento ed il mare mosso. Quindi le Vie del Mare funzionano.

Al momento non risultano problemi per la viabilità ordinaria.

Non sappiamo come stanno le cose a Praiano dove, in genere, con l’allerta meteo, dopo le varie tragedie avvenute, viene chiusa via Terramare, la stradina che collega la Praia ai vari locali.

Ad Atrani la pioggia non è così grave da rappresentare un pericolo per il Dragone.