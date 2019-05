Oggi, 8 maggio, sono in migliaia i fedeli provenienti dal mondo intero alla Supplica per la Madonna di Pompei. Le celebrazioni, partite dalle ore 10 di quest’oggi nel Santuario sono state trasmesse in diretta tv, e mandate in onda nuovamente questa sera.

La Santa messa è presieduta dal Cardinale Edgar Peña Parra sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede e concelebrata da Mons. Tommaso Caputo Arcivescovo Prelato di Pompei.

Nel corso della celebrazione, è stata e saranno elevate preghiere alla Madre Celeste per l’infanzia violata ed abbandonata, i giovani a rischio, le famiglie, i sofferenti ed i bisognosi ai quali l’Opera fondata da Bartolo Longo consacra la sua missione pastorale.

La Supplica alla Madonna di Pompei è un momento di fede molto sentito e molto atteso, che richiama nella cittadina napoletana. Per coloro i quali non potranno essere al santuario, quindi, potranno vivere le emozioni guardando la celebrazione da casa.

Ovviamente, essendo in tantissimi al Santuario, molti sono anche i problemi di traffico: l’uscita di Pompei completamente bloccata al traffico. Problemi anche alla circumvesuviana dove c’è boom di turisti, soprattutto in vista dell’apertura gratuita degli Scavi.