Pizzeria Positano tra le 10 migliori pizzerie della provincia di Salerno

La Pizzeria Positano, situata a Battipaglia, è al secondo posto tra le 10 migliori pizzerie della provincia di Salerno. Un apprezzamento che rende orgogliosi tutti coloro che lavorano nell’ambiente, i quali, attraverso impegno, passione e dedizione hanno permesso il raggiungimento di questo risultato.

Un successo che in questi casi vale doppio, vista la grande concorrenza ed il prodotto prestigioso di cui si parla. Infatti non bisogna dimenticare che la pizza napoletana nel 2017 è stata riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità, motivo di grande fierezza per il popolo partenopeo.

La pizzeria, aperta sia a pranzo che a cena, dal martedì al sabato (la domenica solo a cena), oltre ad offrire menù con vasta scelta, prepara anche pizze senza glutine. Gli ingredienti sono di ottima qualità e per la preparazione dell’impasto viene utilizzata farina scelta. Inoltre, oltre al servizio ai tavoli, è possibile anche la consegna a domicilio per coloro che abitano nei pressi dell’attività.

Curioso come il locale porti il nome Positano, segno che il comune in costiera Amalfitana sia sinonimo di successo ed attrattività per molte persone. E’ chiaro che solo questo non basterebbe se non affiancato da passione ed impegno del personale.

Pizzeria Positano, attraverso la propria pagina Facebook, ci tiene a ringraziare la fedeltà della clientela, sempre pronta a gustarsi la pizza dell’attività in provincia di Salerno e manifestare la propria stima sui social con commenti e recensioni positive.