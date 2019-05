Gli scioperi per il clima organizzati da Fridays for future, il grande movimento studentesco, nato in risposta all’attivismo della giovane Greta Thumberg, che negli ultimi mesi sta spingendo migliaia di ragazze e ragazzi a scioperare il venerdì e a riunirsi nelle piazze di tantissime città per rivolgersi ai governi, chiedendo a gran voce azioni concrete contro i cambiamenti climatici e reclamando il proprio diritto al futuro.

Mercoledi 22 maggio alle ore 17.00 presso la Biblioteca di Piano, in via delle Rose, ne parleremo con il Prof Andrea Durazzo, in un evento voluto dall’Assessore Cilento e dall’UNITRE di Piano.