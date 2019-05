Piano di Sorrento su Villa Fondi sottratta ai privati il sindaco Vincenzo Iaccarino è stato di parola

Piano di Sorrento. A volte Positanonews non viene ben “inquadrato” nella logica di parte, premesso che non esiste la perfezione e la purezza cerchiamo di essere “completi” nell’informazione. Il diritto-dovere di cronaca, nel riportare gli interventi dei consiglieri di opposizione, non ci esime da fare una riflessione che collima con una lettera fattaci dall’avvocato Augusto Maresca, uomo di cultura , scrittore, ex assessore che ha pubblicato come lettera al direttore. Il sindaco Vincenzo Iaccarino è stato di parola nel sottrarre Villa Fondi ai privati e rimanerla pubblica, sta cercando di valorizzarla, l’ultima mostra uscita sulla Rai. Questo lo apprezziamo noi come redazione, da sempre contro la privatizzazione di Villa Fondi, che avrebbe bisogno di una strategia di rilancio e comunicazione, ma sul punto Iaccarino è stato di parola e lo ha scritto anche la nostra prima firma carottese . Ecco la lettera di Augusto Maresca