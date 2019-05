Piano di Sorrento. Veronica Maya su Canale 5 parla del suo matrimonio e ringrazia Don Rito Maresca per la bellissima cerimonia

Piano di Sorrento. Oggi Veronica Maya, ospite del programma di Barbara D’Urso in compagnia del marito Marco Moraci e dei loro tre figli, ha parlato del suo recente matrimonio celebratosi lo scorso 24 aprile nella Chiesetta delle Madonna delle Grazie a Marina di Cassano. Veronica ha voluto approfittare per ringraziare il celebrante Don Rito Maresca, amministratore parrocchiale di Mortora. Ecco le sue parole: “Ringrazio Don Rito perché, malgrado le possibili distrazioni dovute alla presenza di tanta gente e delle telecamere in una chiesa molto piccola, è stato capace di tenere tutti concentrati, attenti, restituendo il valore autentico della cerimonia che stavamo vivendo. Noi ed i nostri invitati siamo usciti dalla Chiesa con il cuore pieno d’amore. E’ stata una cerimonia bellissima”. Veronica ha poi voluto sottolineare quanto per lei sia stato importante celebrare il matrimonio nel suo paese, tra i suoi compaesani, tra coloro che – per usare le sue parole – l’hanno vista crescere ricordandoli d’estate sugli scogli della Marina di Cassano con un panino pomodoro e mozzarella. Ed il suo paese, nel giorno più bello della sua vita, le ha dimostrato ancora una volta il suo amore ed il suo calore.