Piano di Sorrento, spuntano strisce gialle in via Maresca. Titolare di un negozio non ci sta: “Cosa inventarci ora?”

Spuntano strisce gialle a Piano di Sorrento, via Gennaro Maresca, e una titolare di un negozio della zona non ci sta. In particolare, sono stati sostituiti dei posti su strisce blu per far posto a diversi posti riservati.

“Strisce blu “mangiate” da posti auto privati -si legge- …Strisce blu che diventano gialle, posti auto per tutti si trasformano in aree di sosta private… Questo sacrosanto diritto finisce col togliere possibilità di sosta ad altri cittadini senza che nessuno abbia ancor provveduto a risolvere il problema, anzi viene accettato.

Parliamo di chi lavora, non è nemmeno giusto che per garantire un diritto (DA VERIFICARE ATTRAVERSO PERITO) a persone che lo rivendicano, si tolgano possibilità di parcheggio a chi ne ha già poche e, per giunta è obbligato dal Municipio a spendere dei soldi per condividere con altri cittadini la speranza di trovarne una per ogni striscia blu diventata gialla.

E noi pochissimi artigiani e commercianti cosa possiamo inventarci? Noi stiamo patendo eccessivi disagi e non comprendo nemmeno per quale motivo il Comune scelga di fare cassa quando invece farebbe meglio a mettere le poche attività commerciali in condizione di lavorare serenamente. Aiuto”.