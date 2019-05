Piano di Sorrento: Spiaggia, Marina di Cassano, Vincenzo Cosenza brillante imprenditore ha visto iusto qui per il rilancio della marina e così ance nella scelta degli investimenti , come quello sullo storico stabilimento balneare Il Nettuno, il posto più bello della Marina, ma non solo..

Ristorante il Nettuno la qualità di casa, dalla scelta del pastificio il Mulino di Gragnano, per i primi di pasta come l’eccezionale genovese di polipo al pesce del giorno, con grigliata. Gentilezza e simpatia son i condimenti che fanno la differenza. Lo chef Salvatore Russo poi colpisce x la passione che lo coivolge nell’anima e nei sensi, trasferendola con i suoi sorrisi quando impiatta ,cucina ed infora pane e grissini per tutti i gusti, cipolle pomodori e aromi vari. Un grazie particolare a Gaetano Attianese e Alfonso Russo. E complimenti da tutto lo staff di Positano news!