Piano di Sorrento, restyling piazza Mercato: il Comune ha pronto il progetto

Entra ancora in auge il discorso legato al restyling di piazza della Repubblica, meglio nota come Piazza Mercato, a Piano di Sorrento. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Metropolis, pare che sia stata abbandonata l’idea del project financing, ma il Comune abbia pronto un progetto che escluderebbe la presenza di privati, per ora.

Ad occuparsene dovrebbe essere proprio il dirigente dell’ufficio tecnico Francesco Cannavale. L’idea è quella di una proposta che sia compatibile con lo strumento urbanistico e che abbia come obiettivo principale la vivibilità della piazza. Uno dei punti principale del progetto vede l’ammodernamento dei locali commerciali e la risoluzione del problema parcheggi.

Insomma, dopo tanto tempo il progetto vero e proprio potrà vedere la luce. L’idea del project financing venne fuori già un paio d’anni fa, quando dopo diverse riunioni ci furono diverse critiche e si andò verso un nulla di fatto, con la proposta dell’impresa Passarelli andata in fumo e l’entrata in scena del progetto dell’ingegner Elefante. Ora la nuova idea, ovvero quella di procedere autonomamente per un progetto fondamentale per la città di Piano di Sorrento.