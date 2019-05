Piano di Sorrento pronta ad adottare l’ordinanza “plastic free” in sinergia con commercianti e lidi balneari

Anche Piano di Sorrento avrà tra poco la sua ordinanza “plastic free”. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Iaccarino, sta lavorando per far entrare il vigore il provvedimento prima dell’estate. Si tratta di un argomento di grandissima importanza, anche in considerazione del fatto che Piano di Sorrento ha visto riconfermata anche per quest’anno la Bandiera Blu. E proprio ieri mattina c’è stato l’incontro tra il primo cittadino, l’assessore all’ambiente Marco D’Esposito, l’assessore al commercio Pasquale D’Aniello, il presidente dell’Ascom Gianluca di Carmine, Vincenzo Cosenza in rappresentanza dei lidi balneari, la polizia municipale, la guardia costiera ed i rappresentanti del gruppo di minoranza consiliare Salvatore Mare e Michele Maresca per confrontarsi non solo sulla famosa ordinanza “plastic free” ma anche per discutere della possibilità di porre in essere diverse iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini all’importanza della salvaguardia dell’ambiente e del nostro mare.