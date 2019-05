Piano di Sorrento. Posto di blocco dei carabinieri ai Colli di San Pietro all’inizio della SS 163 che conduce a Positano

Piano di Sorrento. Posto di blocco con tre gazzelle dei Carabinieri ai Colli di San Pietro, nei pressi del “Teresinella”, all’inizio della Strada Statale 163 che conduce a Positano. In una giornata caratterizzata da grande afflusso veicolare gli agenti stanno procedendo al controllo dei veicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori.