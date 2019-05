Piano di Sorrento. Paolo Ruffini “Il premio Penisola Sorrentina è importante per la cultura”

Domani sera, martedì 14 maggio, su Italia1 andrà in onda l’ultima puntata della stagione 2019 di “Colorado”, la trasmissione condotta da Paolo Ruffini insieme con Belen Rodriguez. L’attore, conduttore e regista livornese (in questi giorni in edicola, per Mondadori, con il libro “Sindrome di Up”) dagli studi della trasmisisone ha voluto ritagliare un attimo delle prove per sottolineare l’importanza sociale del ruolo svolto dalla cultura.

Paolo Ruffini è da quest’anno testimonial del Premio “Penisola Sorrentina”, riconoscimento internazionale dedicato allo spettacolo e alla tv che da ventiquattro anni si svolge a Piano di Sorrento, città della costiera sorrentina. L’artista esprime nel video il proprio pensiero sull’iniziativa culturale evidenziando come vi sia bisogno di occasioni sociali più che dei social.

Insieme con Ruffini collaborano al Premio “Penisola Sorrentina” Luca Barbareschi (presidente della sezione teatro), Danilo Rea (presidente della sezione musica), Giancarlo Magalli e l’attrice Francesca Cavallin (reduce dal successo Rai “Mentre ero via”). “È un Premio che chiama la cultura tutta senza distinzioni”, afferma Ruffini.