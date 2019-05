Piano di Sorrento. Alla soglia del week-end operazione in grande stile dei Carabinieri, alla guida del comandante Michele Scarati. Facciamo i nostri complimenti agli uomini dell’Arma per la loro azione ai Colli di San Pietro, un punto nevralgico che collega Piano di Sorrento con Positano. Ricordiamo che da quando ci sono questi controlli incessanti si sono salvate tante vite umane perché ogni anno noi di Positanonews eravamo tristemente costretti a riportare troppo spesso notizie di morti e feriti in incidenti stradali che vedevano nella maggior parte dei casi coinvolti motociclisti. Non vogliamo con questo demonizzare gli amanti delle due ruote ma sottolineare che esistono motociclisti responsabili che decidono di percorrere la Statale in modo coscienzioso, rispettando i limiti di velocità e le distanze di sicurezza, tutelando così la propria ed altrui incolumità, ma ci sono anche tanti centauri che trasformano la Statale Amalfitana in un circuito da corsa costituendo un pericolo per la sicurezza e mettendo a rischio la propria vita e quella di chi ha sfortuna di imbattersi sul loro percorso. In tal senso la presenza delle forze dell’ordine ed i loro controlli configurano una vicinanza ai cittadini garantendo una maggiore tranquillità e proteggendo la loro incolumità. Noi ci auguriamo che, anche in assenza di controlli, chi decide di percorrere la splendida Statale Amalfitana lo faccia in sicurezza, non eccedendo con la velocità e godendosi in questo modo anche il paesaggio unico che tale strada offre a tutti coloro che vi transitano.

