Piano di Sorrento / Meta . Autobus si incastra nel traffico , vigile lo scorta contro legge. Il video-denuncia di Salvatore Mare M5S consigliere comunale di minoranza a Piano

Non so se possa ritenersi normale consentire tutto; ormai la penisola sorrentina è terra di nessuno, o meglio, non è più nostra.

Siamo al confine fra Piano di Sorrento e Meta, con un poliziotto locale che opera in ambedue i comuni, magari circostanza benaugurante per la nostra auspicata unificazione dei corpi di polizia locale.

Oltre al disagio, al traffico, allo smog, alla rumorosità, la chicca finale, una palese contravvenzione al codice della strada, laddove “non mi risulta” sia stata emessa alcuna ordinanza permissiva.

I soliti diranno che sono polemico, ma non ho altri interessi che non siano rivolti al benessere, alla vivibilità e alla salubrità dei nostri luoghi; le imprese turistiche continuino a lavorare, ma rispettando, più che i cittadini, l’essere umano in generale e l’ambiente in cui tutti noi viviamo.