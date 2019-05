Piano di Sorrento. Il matrimonio di Veronica Maya su tutte le riviste, un rilancio per Marina di Cassano. Il post di Marco d’ Esposito

In questi giorni si è chiacchierato molto del “ matrimonio Vip “ svoltosi la settimana scorsa al borgo di Marina di Cassano….

Personalmente credo che sia stata una cosa bella per la nostra città, x i residenti e soprattutto per gli imprenditori…l’intero borgo si è “vestito a festa”, logicamente a spese degli organizzatori. Tutto è stato curato nei minimi particolari,i residenti hanno avuto la possibilità di parcheggiare gratuitamente al parcheggio Acquapazza, il borgo era chiuso al traffico ma chiunque poteva accedere in chiesa così come in qualsiasi posto pubblico. Per giorni i ristoranti, i b&b e qualche stabilimento hanno avuto una numerosa clientela che difficilmente in un normale 24 aprile sarebbe stata presente nella nostra città/borgo.

Credo che questo clamore mediatico faccia bene alla nostra comunità e la prova di ciò che dico sta nei complimenti che abbiamo ricevuto dagli organizzatori ( uno tra tanti è Enzo Miccio, wedding planner di fama nazionale) rimasto colpito dalla bellezza della nostra terra e alla cordialità di tutte le persone che hanno collaborato con lui. Inoltre, elemento da nn sottovalutare è che da oggi il nome nella nostra Città lo troviamo su settimanali di caratura nazionale basta dare uno sguardo a Gente,diva e Donna e Chi…e allora…Viva questi “eventi”…ne auguro uno a settimana….

ps: domenica 12 maggio su Canale 5 Veronica Maya con il marito saranno ospiti di Barbara D’Urso nel suo programma Domenica Live tra le ore 14 e le 16 ,per rivivere insieme le emozioni del matrimonio…