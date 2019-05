Piano di Sorrento. A Marina di Cassano scarseggiano i posti auto, un problema molto sentito dai residenti

Piano di Sorrento. Il borgo di Marina di Cassano rappresenta uno dei fiori all’occhiello della città della penisola sorrentina grazie alla presenza di stabilimenti balneari e ristoranti di qualità e, ovviamente, grazie ad un mare cristallino che ha permesso alla città carottese di riconfermare anche per quest’anno la Bandiera Blu. E sono sempre in tanti coloro che decidono di raggiungere questo piccolo ed incantevole borgo per concedersi una giornata rilassante tra il mare ed il buon cibo. Ma, visto che la perfezione non è di questo mondo, la nota dolente c’è e riguarda il problema dei posti auto che non sono tantissimi. A pagarne maggiormente le conseguenze non sono tanto i turisti perché Marina di Cassano è facilmente raggiungibile con l’ascensore comunale dopo aver parcheggiato nell’area custodita presente a Via delle Rose o, avendo fortuna, lungo la strada, bensì i residenti che hanno necessità di poter raggiungere casa con la propria autovettura. In passato il problema era meno sentito grazie anche alla presenza delle grotte naturali che servivano non solo per il rifugio delle barche, soprattutto in inverno, ma anche come parcheggi. Ora le grotte destinate alle barche sono rimaste poche perché buona parte sono stata trasformate ed adibite ad attività commerciali anche per rispondere ad un’esigenza turistica legata alla creazione del porto che rende sempre più visitato il piccolo borgo che una volta era goduto quasi esclusivamente dai pescatori e dai carottesi. Un problema quello dei parcheggi a Marina di Cassano di difficile soluzione soprattutto per un problema logistico di mancanza di spazi ma speriamo che qualcosa possa essere fatto per migliorare la situazione soprattutto in vista della stagione turistica oramai alle porte… clima permettendo…