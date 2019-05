Piano di Sorrento. Lavori in Via Mortora-San Liborio, si procede a senso unico alternato

Piano di Sorrento. Questa notte sulla carreggiata di Via Mortora – S. Liborio direzione Napoli, a partire dall’incrocio con la Siesta, sono iniziati dei lavori di manutenzione. Per tale motivo sul tratto stradale interessato è stato istituito il senso unico alternato regolato da semafori, per consentire la massima sicurezza degli automobilisti e degli operai. Si raccomanda di procedere con cautela rispettando la segnaletica.