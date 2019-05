Piano di Sorrento, la celebrazione di Don Rito alla caserma dei Vigili del Fuoco. Un maggio itinerante per la Madonna

Celebrazione della santa Messa da parte del parroco Don Rito Maresca alla caserma dei Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento. La messa si sta tenendo proprio in questi minuti e vede la partecipazione di tanti fedeli. Don Rito è in gran forma: con la sua personalità e le sue parole riesce sempre a smuovere gli animi ed entrare negli interessi anche dei più giovani. “Questa è una delle tappe del nostro maggio itinerante – spiega don Rito -, il mese dedicato alla Madonna abbiamo deciso di cerebrarlo ogni volta in un luogo diverso della parrocchia fra la gente. Domani sera saremo a Galatea”. Ma non c’è solo la messa e la benedizione, vi è anche un momento di ristoro fisico dopo quello dell’anima. Il dietro le quinte pure è interessante da conoscere, spaccati di umanità vera e sincera, gente che si impegna per gli altri, come Antonella Fluri , la chef che ha fatto rustici e spaghetti e fagioli “Sono originaria di Meta, ma ora abito a Legittimo. Mi piace mettermi a disposizione per la comunità”. Un bell’incontro grazie

Foto di Charly 57.