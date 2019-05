Piano di Sorrento, igiene urbana: approvato impegno di spesa per il 2019

Il Comune di Piano di Sorrento ha approvato l’impegno di spesa per l’anno 2019 per quanto riguarda l’igiene urbana. La cifra si aggira intorno ai 2 milioni di euro, fino a dicembre 2019. Si parla di 1.416215,76 euro per i canoni degli oneri per i servizi di igiene urbana, compreso IVA e altri oneri da riconoscersi alla società Penisolaverde s.p.a.; 559.469,74 euro per i canoni di smaltimento della frazione organica, compreso IVA e altri oneri da riconoscersi alla società Penisolaverde s.p.a.; 30.677,64 euro per i servizi complementari bonifica e smaltimento amianto, rifiuti cimiteriali, ecc., compreso IVA e altri oneri da riconoscersi alla società Penisolaverde s.p.a., previa rendicontazione.

Ricordiamo che a settembre 2014 è stato deciso di approvare lo Statuto di Penisolaverde s.p.a. come redatto a seguito del mutamento della compagine societaria (socio uscente Comune di Meta) e delle nuove norme sopravvenute;

– approvare lo schema di convenzione recante la disciplina per la gestione in forma

associata e coordinata di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica mediante

affidamento diretto a società pubblica e per l’esercizio su detta società dei poteri di

controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;

– affidare a Penisolaverde s.p.a. il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed il

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti organici per la durata di anni 5 salvo diversa

disposizione di legge.